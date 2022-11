E’ stata rilasciata Alessia Piperno

Alessia Piperno è stata rilasciata, i genitori della ragazza sono stati informati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dietro il rilascio di Alessia vi è stato un inteso lavoro diplomatico con le autorità iraniane. In questo momento la giovane donna si sta preparando per tornare in Italia.

Alessia era stata fermata nel giorno del suo 30esimo compleanno, il 28 Settembre, mentre era assieme ad amici. Ed era stata messa in carcere nella prigione di Evin a Teheran.

La Premier ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per il rilascio di Alessia Piperno (Fonte: Ansa.it).

