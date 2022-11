Serie B: anticipo delle 14, Reggina batte Venezia 2-1

Oggi i ragazzi di Inzaghi hanno battuto il Venezia Calcio, nell’anticipo di serie B delle 14 per 2-1, reti di Canotto per il pari e Hernani per il vantaggio degli ospiti amaranto che con questo risultato mantiene il secondo posto della classifica puntando alla promozione nella Serie A.

Una stagione che sta facendo impazzire di gioia i tifosi amaranto che sognano da anni la risalita nella massima serie, avendo uno stadio e una tifoseria che non ha nulla da invidiare alle grandi tifoserie delle più forti squadre del calcio italiano, ricordando Inter, Milan e Juventus, ma anche Roma e Napoli. [FOTO DI REPERTORIO]

VB