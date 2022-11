Turismo, ministro Santanchè: “Riforma guide è priorità, presto legge”

“La riforma delle guide turistiche è una priorità del Ministero e del Governo. Lavoreremo ad una legge per regolamentare le diverse figure del turismo, al fine di garantire la qualità delle guide e degli accompagnatori, ma anche per fissarne i diversi requisiti, caratteristiche e ruoli; al tempo stesso è necessario che la legge risponda alle esigenze del turismo contemporaneo, dando alle guide la preparazione e le competenze non solo per illustrare il patrimonio culturale ma anche per offrire esperienze attualmente svolte in larga parte da persone non abilitate. Ho molto a cuore il tema da troppi anni dimenticato ed in attesa di una risposta concreta. Presto un’audizione.”

Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè in risposta alla nota di GT – Guide Turistiche.