Vaccino. Bassetti: No-vax? Sono in ogni partito, anche in governo

(DIRE) Roma, 18 Nov. – “Credo che le posizioni no-vax siano un po’ in tutti i partiti, non solo all’interno di questo governo. E va anche bene che ci siano, non trovo neanche giusto avere un pensiero unico. L’importante è che queste posizioni non siano maggioritarie e che ci sia una forte contrapposizione scientifica, come sono certo avvenga in questo governo”. Ha risposto così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, interpellato dalla Dire sul tema nel corso di una intervista video.

“Cito la senatrice Licia Ronzulli- ha proseguito- colei che ha portato avanti la legge sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, e che oggi fa parte a tutti gli effetti dell’esecutivo. Dire che questo è un governo no-vax è sbagliato, probabilmente al suo interno ci sono delle componenti no-vax, ma la posizione presa proprio pochi giorni fa dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha detto che se siamo usciti dalla pandemia è grazie ai vaccini, credo sia molto chiara e netta. Mi auguro che si prosegua in questa direzione”. (Cds/ Dire) 16:39 18-11-22