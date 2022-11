Al Teatro Golden Elda Alvigni, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi in stremate e…beate?

Scritto da Giulia Ricciardi, regia di Patrizio Cigliano, una produzione ATPR Associazione Teatri Per Roma produzione esecutiva Ass. Cult. Arcadinoè

Le abbiamo lasciate vecchie e stanche, destinazione, poi un boato e le stremate sembrano giunte al capolinea! Sarà l’Aldilà? Al Teatro Golden un nuovo capitolo di uno spettacolo di grande successo “Stremate e Beate?”, con Elda Alvigini, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, per la regia di Patrizio Cigliano, in scena dal 23 novembre al 4 dicembre nel teatro di via Taranto a Roma. Tutto finito, dunque? La vita – come il teatro – è un moto perpetuo. Nulla finisce davvero e tutto può sempre ripartire.

Ma come? E soprattutto… dove? Le ritroviamo così in una sorta di “altra dimensione”, nella sala ARRIVI di un bizzarro Purgatorio dove ancora una volta dovranno fare i conti con i loro complicati ed esilaranti caratteri. Anzi: dovranno rendere conto delle loro vite… e dei loro vizi. Non mancheranno incontri bizzarri con personaggi “particolari” e soprattutto l’incontro – scontro con un quarto elemento. Chi sarà l’oscura presenza che le accompagnerà in questo loro ultimo viaggio? E soprattutto… sarà davvero l’ultimo? La vita – come il teatro – è un moto perpetuo… e loro saranno di nuovo in viaggio.

Federica Rinaudo