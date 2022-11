Giappone. Comitato sicurezza: Cina e Nord Corea sono pericoli

(DIRE) Tokyo, 23 Nov. – Il comitato per la sicurezza incaricato dal governo a redarre un piano strategico per la gestione della spesa pubblica per la difesa, nel documento presentato al primo ministro Fumio Kishida ha esortato l’esecutivo “a operare ogni mezzo per accelerare la dotazione di armi di difesa e di contrattacco per fronteggiare i pericoli rappresentati da Cina, Russia e Corea del Nord”.

Secondo il presidente del comitato, l’ex ambasciatore giapponese negli Stati Uniti Kenichiro Sasae, “non attraverso nuovo debito pubblico ma aumentando la tassazione ordinaria è da ricercare il modo migliore per finanziare la spesa destinata alla difesa del Paese”. (Jief/ Dire) 08:50 23-11-22