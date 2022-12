Manovra. Malpezzi: Bankitalia chiara su contante e non si tocchi PNRR

(DIRE) Roma, 5 Dic. – “Dopo la Corte dei Conti anche Bankitalia – nel corso dell’audizione di oggi alla Camera – ha bocciato senza appello la prima legge di bilancio del governo Meloni che, con l’innalzamento del tetto al contante e la soglia di 60 euro per il Pos, favorisce l’economia sommersa e con l’estensione della flat tax penalizza i dipendenti pubblici e non combatte elusione e evasione. Le disposizioni in materia di pagamenti in contante e tregua fiscale si pongono in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione e con il PNRR e rappresentano un ostacolo contro criminalità ed evasione.

E proprio sul PNRR, Bankitalia è stata molto chiara: nessuno pensi di rallentare la piena attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano senza i quali il Paese rischia di fermarsi definitivamente. La Presidente Meloni si fermi e ritiri queste misure: il Paese ha bisogno di crescere e non certo di tornare indietro con norme che ci allontanano dall’Europa”. Così su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. (Uct/ Dire) 17:59 05-12-22