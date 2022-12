Taiwan, terremoto magnitudo 6.2

08.10 – Un fortissimo terremoto è stato registrato davanti alla costa est di Twaian in Asia. I sismografi hanno segnato magnitudo 6.2. Il sisma è stato nettamente avvertito nella capitale dello stato Taipei ma ha avuto l’epicentro in mare, a circa 30 km da Hualien e ipocentro a circa 6-10 km di profondità, come riportano i dati dell’INGV (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Non vi sono notizie di danni a persone o cose e non è stata emessa l’allerta tsunami in seguito del terremoto solo un giustificato timore nella popolazione locale nelle prime ore come dimostrano le testimonianze sui social.

