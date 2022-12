Ucraina. Alemanno: presente all’Angelus con striscione per una “tregua di Natale”

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Siamo venuti in Piazza San Pietro all’Angelus di Papa Francesco con uno striscione con la scritta ‘Tregua di Natale in Ucraina”. Lo abbiamo fatto per ringraziare il Santo Padre che è l’unica voce autorevole che si è levata nel mondo per fermare la guerra in Ucraina.

La proposta di una conferenza europea di pace, modello Helsinki, avanzata da Cardinal Parolin è l’unica iniziativa realistica per giungere ad un cessate il fuoco, interrompere l’escalation del conflitto e aprire un tavolo di trattative.

Chiediamo con una raccolta di firme oggi in tutta Italia al Governo di lanciare l’idea di una tregua di Natale: c’è ancora una settimana per sperare”. Lo ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la guerra, che oggi era in Piazza San Pietro insieme ai giovani dell’Associazione Magnitudo Italia. (Mar/ Dire) 15:48 18-12-22