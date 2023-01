Fortissimo Terremoto a largo dell’isola di Sulawesi in Indonesia

Un forte terremoto è stato registrato a largo di Sulawesi, un’isola ad Est dell’arcipelago che forma lo stato dell’Indonesia. Il sisma di magnitudo 7, ha avuto epicentro a 65 chilometri a sud-est di Gorontalo e ipocentro in mare a 147 chilometri di profondità, in base ai sismografi dell’Istituto americano USGS (United States Geological Survey) che monitora il settore dell’Oceano Pacifico Meridionale in questione.

La scossa è stata avvertita nitidamente in diverse zone delle province di Gorontalo, Nord Sulawesi, Nord Maluku e Sulawesi centrale, è stata anche diramata Diramata l’allerta tsunami in base ai dati del Pacific Tsunami Warning Center delle Hawaii, che ha avvertito riguardo possibili onde pericolose a 300 km dall’epicentro del terremoto. Al momento non vi sarebbero danni a persone o cose.

