Trapani. morte Presidente Sicindustria, il cordoglio di Schifani

“Profonda tristezza per scomparsa brillante imprenditore”

(DIRE) Palermo, 22 Gennaio – “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Per l'Assessore Regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, "va via un imprenditore illuminato e una straordinaria persona perbene, un riferimento importante per quanti amano la provincia di Trapani e la Sicilia con il quale- afferma- ho avuto l'onore di lavorare".