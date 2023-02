Dal 6 Febbraio per le autoscuole e dal 13 Febbraio per gli utenti, verrà attivata la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il bonus patente autotrasporto.

Il Bonus permette di ottenere incentivi a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il MIT ha stanziato 25,3 mln di euro. Nel dettaglio 3,7 milioni di euro sono stanziati per l’anno 2022, ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola.

Potranno beneficiare del Buono i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° Marzo 2022 e il 31 Dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le seguenti patenti di guida per il trasporto di merci/persone: C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Link per accedere alla piattaforma: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

Sulla piattaforma saranno anche riportate informativa all’utenza e le FAQ.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/bonus-patenti-dal-13-febbraio-attiva-la-piattaforma/