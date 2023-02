Incidente stradale a mezzanotte sul raccordo in direzione ponte San Giovanni. Coinvolti due veicoli, un ferito in codice giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Perugia, 118 e polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84373