Cibo. Cirielli: Italia in prima linea contro deficit alimentare

Ccosì il vice ministro a Qu Dongyu, il Segretario Generale IFAD

(DIRE) Roma, 14 Feb. – Il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, ha preso parte oggi – a nome del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro Tajani – alla prima sessione del 46esimo consiglio del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), presso la sede della FAO.

Lo riferisce la Farnesina in una nota. Nell’incontro con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha affrontato i temi della sicurezza alimentare, della tutela della biodiversità e della lotta all’inaridimento delle terre agricole: “L’Italia- ha detto Cirielli- è impegnata per garantire condizioni di vita più dignitose ai popoli che vivono sotto la soglia della povertà, in situazioni di deficit alimentare; si pensi ad esempio alle condizioni dei paesi instabili e colpiti da catastrofi naturali come da ultimo Siria e Turchia”. I

l vice ministro ha aggiunto: “È determinato l’impegno dell’Italia nel sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Ifad, nel quale il nostro Paese figura tra i primi cinque donatori a livello globale. La cooperazione italiana- ha proseguito- si sta ormai orientando verso un nuovo corso, caratterizzato dal rilancio di partenariati di sviluppo mutualmente vantaggiosi con tutti i Paesi africani, a cominciare da quelli storicamente vicini all’Italia come la Somalia.

La pace e la stabilità della Somalia sono un valore che l’Italia continuerà a sostenere al fianco delle istituzioni”, ha concluso il vice ministro rivolgendosi al Presidente della Repubblica Federale di Somalia, Sheikh Mohamud. I due interlocutori hanno fatto il punto dell’ottimo livello delle relazioni bilaterali evidenziato anche dall’accoglienza riservata nel corso della missione somala a Roma. (Com/Alf/ Dire) 19:16 14-02-23