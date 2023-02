Macron: “la Russia va sconfitta ma non schiacciata”

Torna a parlare il Presidente francese Emmanuel Macron, che sul Journal du Dimanche, Le Figaro e France Inter precisa le posizione della Francia nel conflitto in Ucraina: “la Russia deve essere sconfitta, ma non schiacciata”. E’ questa la posizione dell’Eliseo che non è assolutamente d’accordo con chi vuole attaccare Mosca anche sul suo territorio. “Non penso, come fanno alcuni, che dobbiamo mirare a una sconfitta totale della Russia, attaccandola sul suo territorio. Vogliono schiantare la Russia, ma questa non è mai stata la posizione della Francia e non lo sarà mai”.

Questa la sua dichiarazione afferente a quanto sopra riportata da RAI tv. Infine Macron ha concluso con:” Voglio che l’Ucraina sia in grado di difendere la sua posizione, ma sono convinto che alla fine la guerra non si concluderà militarmente“. Il Presidente francese che è stato uno dei più attivi a tenere aperti canali di dialogo con Putin continua a pressare per una soluzione diplomatica del conflitto ucraino.

Federica Romeo