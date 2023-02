Montepaone (Cz). Arrestata una giovane spacciatrice

Comando Provinciale di Catanzaro – Montepaone (Cz) , 27/02/2023 11:26

A Montepaone, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Soverato hanno arrestato una 20enne del posto, incensurata, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, una ragazza è stata trovata in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisi in quattro dosi, 36 grammi di capsule a base di olio canapa, hashish e dosi di ecstacy, nonché di un bilancino elettronico di precisione. Procura della Repubblica di Catanzaro ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arrestata-una-giovane-spacciatrice