Iran, tra le donne dell’anno c’è Masih Alinejad

18:40 – Masih Alinejad, giornalista attivista, è stata inserita tra le dodici donne dell’anno dal Time per “l’impatto significativo sulle loro comunità“.

La giornalista era stata esiliata nel 2009, a causa delle sue proteste per le restrizioni imposte alle donne. Nel 2021 ha suscitato ira nei confronti del capo della Repubblica islamica Ali Khamenei. La donna afferma di non vedere la madre da 13 anni, “ho dimenticato il suo volto […] l’Iran è dentro di me” ha aggiunto. Da tempo la Alinejad sottolinea il suo legame con i giovani iraniani, e di come lo coltiva con i suoi 9 milioni di follower. L’attivista vive in USA, presso un rifugio segreto dell’FBI. Masih Alinejad ha detto che:”Le parole significano: perché sono una donna, fiorisco attraverso le mie ferite“. (Fonte ANSA)