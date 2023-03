Sono passati 65 giorni da quando il 2023 è iniziato e negli Stati Uniti già si sono verificate 104 sparatorie di massa. La folle strage delle armi continua senza freno.

I dati emergono da una analisi condotta dalla Gun Violence Archive, che ha utilizzato il termine ‘sparatorie di massa’, giacché finora c’erano sempre più di quattro persone al momento degli spari, escludendo il carnefice.

Per via di questa follia, sono morte 7.537 persone per via delle armi quest’anno (Fonte: ansa.it).

