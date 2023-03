17:50 – Maurizio Gregnanti, Ambasciatore italiano, ha sottoscritto un accordo l’Unesco per il recupero della Biblioteca universitaria di Mosul.

La biblioteca in questione è un simbolo della cultura irachena. La partnership, è stata accettata da Audrey Azoulay, Direttrice generale dell’Unesco. L’obiettivo dell’accordo fa parte del progetto “revive the spirit of Mosul” progetto del 2018 che mira alla ricostruzione delle città storiche irachene. (Fonte ANSA)