Israele, Netanyahu: traduttrice a Roma si rifiuta di fare da interprete

18:00 – Una interprete, contattata dall’ambasciata israeliana a Roma si è rifiutata di partecipare, e tradurre, l’intervento a Roma di Benyamin Netanyahu.

Il primo Ministro israeliano farà un intervento direttamente dalla Sinagoga di Roma domani, 9 Marzo. “Dopo una lunga riflessione ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del premier ma penso anche che la sua leadership sia estremamente pericolosa“. Questo è quanto affermato in un lungo post su Facebook dalla traduttrice. (Fonte ANSA)