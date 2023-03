Incontro tra Joe Biden e Ursula Von Der Leyen

La Presidente della commissione europea e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sono incontrati per discutere su un accordo Usa-Ue, per i minerali critici, essenziali per la transazione verso l’energia pulita. La notizia arriva da un alto funzionario.

Questo accordo tra Stati Uniti e Europa potrebbe portare a una maggiore dipendenza, distaccandosi dalla Cina, quest’ultima è tra i paesi più ricchi al mondo di questi elementi, Un altro argomento tra i due leader, è stato quello del l’Inflation reduction act, sul quale “si auspica di trovare un terreno comune” (Fonte: ansa.it).

AO