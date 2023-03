Amministrative, Rapani apre la campagna elettorale di FdI. «Con la coalizione puntiamo alla guida di Corigliano-Rossano»

Corigliano Rossano – «“Per una nuova stagione di governo”. Questo lo slogan che abbiamo voluto coniare per inaugurare appunto, una nuova “stagione” e la campagna elettorale di Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni amministrative di Corigliano Rossano, la terza città della Calabria e tutti i comuni nei quali si andrà al voto nel 2024.

Nella grande manifestazione organizzata al centro di eccellenza, il partito di Giorgia Meloni ha dimostrato di avere una filiera istituzionale di tutto rispetto sui territori, consiglieri comunali, provinciali, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari e sottosegretari. Con questa classe dirigente ci presenteremo agli elettori, insieme al centrodestra unito, allargato ai movimenti civili e a chi liberamente condivide programma e modus operandi. Ai cittadini presenteremo idee e azioni di buongoverno che solo la coalizione di centrodestra, oggi, può proporre. Saremo pronti ad affrontare i piccoli, ma soprattutto i grandi temi come la giustizia, la possibile riapertura di un tribunale nella Sibaritide, le infrastrutture, la statale 106, lo sviluppo del porto di Corigliano, la linea ferroviaria.

Nel corso dell’incontro, da componente dell’esecutivo nazionale ho sottolineato che Fratelli d’Italia è una squadra in cui c’è posto ancora per tanti, in cui si entra, ci si siede, si lavora, si guadagnano le postazioni con l’impegno. Ma ho detto anche che Fratelli d’Italia è in campagna elettorale, per cui ci sarà tanto da lavorare, con il coinvolgimento degli alleati. Insieme puntiamo ad amministrare la terza città della Calabria e gli altri comuni come solo il centrodestra sa fare.

Il nostro obiettivo è guidare Corigliano-Rossano con una impronta ed uno stile di approcciare ai problemi ben diversa rispetto ad un sindaco negligente ed indolente, che ha tirato a campare per quattro anni e solo in questi ultimi mesi, in cui è già in campagna elettorale, si sta ricordando di essere tale». È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani.