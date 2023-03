Torino: Arrestati due giovani. Erano in possesso di quasi 700 €, 16 dosi di cocaina e 62 di ecstasy

Una cittadina italiana di 23 anni e un cittadino cubano di 26 sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato poiché entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il personale in borghese del Commissariato di P.S. Barriera Nizza notava, nei pressi dei servizi igienici di un evento musicale a Lingotto Fiere, una ragazza intenta in quella che sembrava una compravendita di sostanza stupefacente. La stessa infatti dopo essersi avvicinata a un gruppo di giovani riceveva una banconota da 50 euro consegnando contestualmente qualcosa in cambio a uno di essi.

Gli agenti intervenivano immediatamente fermando il presunto acquirente che infatti consegnava loro una dose di cocaina e subito dopo la ventitreenne a carico della quale venivano sequestrate ulteriori 4 dosi di cocaina e la somma di 525 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, presumibilmente provento dell’illecita attività. Successivamente, sempre nell’area dei servizi igienici, i poliziotti notavano un ragazzo circondato da alcuni giovani. Gli agenti, dopo essersi avvicinati al gruppo, vedevano il soggetto estrarre dagli slip un sacchetto con diverse dosi di sostanza stupefacente. A questo punto il personale del Commissariato lo fermava mentre aveva ancora tra le mani una banconota da 50 euro e le dosi di sostanza stupefacente.

All’interno del sacchetto che il ventiseienne aveva fra le mani, vi erano ancora numerosi involucri di sostanza stupefacente di colore rosa, blu e verde acqua. A seguito di perquisizione personale veniva rinvenuta negli slip del giovane ulteriore sostanza, oltre alla somma di 120 euro. A suo carico venivano così sequestrate 62 dosi di ecstasy e 11 di cocaina e la somma totale di 170 euro. I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

