Energia. Lega: bene proroga IVA teleriscaldamento al 5%

(DIRE) Roma, 23 mar. – “Positiva la conferma, da parte del ministro Giorgetti, della riduzione al 5% dell’aliquota Iva per le forniture di servizi di teleriscaldamento. Un aiuto concreto per i nostri cittadini che potranno continuare a beneficiare di questa riduzione in bolletta.

Il teleriscaldamento è un’energia più sostenibile, ed è un metodo particolarmente diffuso in alcune regioni e città d’Italia come Brescia, Torino, Parma, Milano. Questa proroga dimostra ancora una volta come la Lega sia vicina alle esigenze e ai bisogni dei nostri cittadini. Bene così”. Lo dicono le deputate della Lega Simona Bordonali, Laura Cavandoli ed Elena Maccanti. (Com/Anb/ Dire) 18:13 23-03-23