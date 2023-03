Forlì-Cesena, 3 autocarri in fiamme nella notte: Vigili del Fuoco in azione

Alle 03.34 di questa mattina, 3 squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Martoni a Forlì per l’incendio di 3 autocarri in un piazzale di una attività industriale.

Le squadre giunte sul posto dalla sede centrale hanno spento le fiamme utilizzando schiuma antincendio, riuscendo a contenere il rogo evitandone la propagazione al capannone adiacente. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85156