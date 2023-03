Agricoltura. Cerreto (FdI), con Governo Meloni volano di sviluppo per Italia

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Grazie al Governo Meloni e al Ministro Lollobrigida l’agricoltura è al centro del dibattito politico. Sempre al fianco degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel settore agroalimentare. Le Regioni e le amministrazioni comunali insieme a tutti i produttori agricoli hanno finalmente trovato chi a livello centrale li ascolta e lavora per cercare di venire incontro alle loro esigenze, non prese in considerazione da governi precedenti che hanno preferito accontentare solo una certa parte della popolazione.

Che sia cambiato il vento è evidente e gli italiani stanno sempre più apprezzando il nuovo corso che tende a tutelare tutti coloro che lavorano incessantemente per la rinascita della Nazione. Ai produttori agricoli un particolare ringraziamento perchè, nonostante le continue difficoltà che subiscono, a causa anche degli imprevedibili cambiamenti climatici, non si arrendono anzi sono la vera forza propulsiva del nostro Paese.” Lo ha dichiarato Marco Cerreto, capogruppo Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. (Vid/ Dire) 17:38 31-03-23