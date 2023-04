Etiopia. Petrucci (FdI): visita Meloni è impegno per stabilità Regione

(DIRE) Roma, 15 apr. – “La visita di Giorgia Meloni in Etiopia, oltre a rafforzare il solido legame di amicizia e collaborazione tra noi e un Paese uscito da pochi mesi da un sanguinoso conflitto, rappresenta la conferma di un disegno molto più ampio dell’Italia, finalizzato in primis al conseguimento di una stabilità duratura dell’intera regione del Corno d’Africa, ma anche alla nascita di relazioni e scambi commerciali sempre più intensi con lo stesso continente.

In questo senso, l’annuncio del presidente Meloni sull’ormai vicina presentazione del Piano Mattei non lascia spazio a dubbi: stiamo per creare un modello di collaborazione senza precedenti tra l’Africa e l’area del Mediterraneo, che diventeranno solidi partner energetici in un hub finalmente libero da ogni dipendenza esterna”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci. (Uct/ Dire) 21:21 15-04-23