Bere troppo tè verde può avere conseguenze pericolose

A sostenerlo uno studio israeliano. I ricercatori del Kaplan Medical Center israeliano hanno scoperto che berne troppo può causare danni significativi al fegato

Siamo tutti alla ricerca di modi semplici per migliorare la nostra salute e cosa c’è di più facile che bere una tazza di tè ? Soprattutto uno che ci è stato venduto per anni come una cura miracolosa. I prodotti a base di piante e altri principi attivi, come il tè verde, sono commercializzati come prodotti per la salute con capacità di aiutare a prevenire il cancro, prevenire disturbi cardiaci e metabolici, proprietà antinfiammatorie e altro ancora. Ad oggi, infatti, il tè verde è la seconda bevanda più consumata al mondo.

Recentemente, la popolarità del suo utilizzo per la perdita di peso è in aumento e i prodotti a base di tè verde stanno guadagnando slancio sia in Italia che all’estero. Ma nonostante ciò, si sono accumulate anche prove sui potenziali danni derivanti dall’aumento del consumo di tè verde. Un nuovo studio condotto dal servizio sanitario israeliano Clalit e dal Kaplan Medical Center e pubblicato sulla rivista accademica internazionale GastroHep ha dimostrato che questi prodotti potrebbero danneggiare il fegato, causando infiammazione del fegato fino a insufficienza epatica.

Lo studio è stato condotto dal Prof. Steven Melnick, specialista in gastroenterologia e medicina interna presso Kaplan. Secondo lo studio, ci sono oltre 100 casi documentati di infiammazione del fegato dovuti al consumo di tè verde. Questa infiammazione è il risultato diretto delle tossine botaniche nella pianta del tè ed è molto probabilmente il risultato di una reazione metabolica.

In alcuni casi, bere più tè verde a titolo definitivo ha portato a insufficienza epatica , soprattutto nelle donne. Lo studio afferma che non è chiaro esattamente quali componenti causino danni al fegato poiché esiste un gran numero di composti di diverse varietà. Tuttavia, è chiaro che per alcune persone, la combinazione di tè verde con altri farmaci ed erbe può portare a gravi malattie del fegato.

“È importante notare che l’infiammazione del fegato e l’insufficienza epatica dovute al consumo di tè verde sono rare”, ha detto Melnick. “Inoltre, è anche molto difficile da diagnosticare perché è difficile diagnosticare una connessione diretta tra il consumo di tè verde e l’insufficienza epatica. Allo stesso tempo, tuttavia, si sono accumulate prove da casi in tutto il mondo di persone che hanno contratto l’epatite dopo aver bevuto più tè verde.”

Melnick ha detto di essersi recentemente imbattuto in un caso in cui un paziente di 23 anni ha bevuto 2-3 tazze di tè verde ogni giorno e nel giro di un mese è peggiorato a tal punto che è stato necessario un trapianto di fegato. “Questo è solo un altro esempio del fatto che le persone che consumano questi prodotti dovrebbero essere consapevoli della possibilità di complicazioni e consultare il proprio medico di famiglia se compaiono sintomi sospetti”, ha affermato.

Sebbene tendiamo a pensare che qualsiasi cosa naturale sia salutare e sicura, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa non è la prima volta che è stata collegata ad alcune conseguenze terrificanti. Il 22 ottobre, una conferenza nazionale di esperti di gastrologia tenutasi negli Stati Uniti ha visto la presentazione dei dati su cinque nuovi casi di malattia del fegato che si sono verificati solo dopo aver consumato integratori con curcuma. Nel maggio 2021, il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases degli Stati Uniti ha presentato dati su oltre una dozzina di casi simili.

E non è solo la curcuma a causare effetti collaterali inaspettati. Sono stati presentati altri casi di danno epatico causato da altri integratori alimentari. In un caso, un diciannovenne ha sviluppato la pelle gialla a causa dell’assunzione di integratori con Ashwagandha. In un altro caso, una donna di 55 anni soffriva di prurito, urine scure e perdita di appetito dopo aver bevuto una tisana al rabarbaro, scutella cinese e gelsomino gardenia.

comunicato stampa – Giovanni D’Agata