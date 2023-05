Casellati: “Primo Maggio all’insegna della concretezza per agevolare il lavoro, le famiglie e le imprese”

“Oggi ho festeggiato il Primo Maggio in Consiglio dei Ministri per approvare il decreto che riscrive le regole del mondo del lavoro : più tagli al cuneo fiscale, più attenzione per redditi bassi e sicurezza dei lavoratori. Il messaggio del Governo è chiaro. Questo è un Primo Maggio all’insegna della concretezza per agevolare il lavoro, le famiglie e le imprese“.

Così ha scritto sulla sua pagina Twitter Ufficiale Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa già Presidente del Senato della Repubblica, in relazione al CdM tenutosi simbolicamente oggi, giorno della “Festa del lavoro”, che ha generato molteplici soluzioni concrete ha determinato per aiutare gli italiani in questo momento economicamente difficile.