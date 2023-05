Lula parteciperà al G7 in Giappone

Il Brasile non fa parte del G7, ma assieme ad altri paesi in via di sviluppo è stato invitato.Il Presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva ha accettato l’invito del premier giapponese Fumio Kishida. Il forum intergovernativo si terrà tra il 19 e il 21 maggio.

All’inizio il leader Brasiliano non era sicuro se andare o meno, proprio perché il Brasile non fa parte del G7. Il suo consigliere di politica estera, Celso Amorim, ha comunicato a Lula che questa sarebbe stata una buona occasione per mantenere dei buoni dialoghi con i leader delle potenze mondiali.

Al G7 saranno presenti i paesi con i loro rappresentati: Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito. Non solo il Brasile, ma anche stati come India, Corea del Sud e Indonesia (fonte: ansa.it ).

