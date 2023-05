Condipodero: colpito dalla sincerità della lettera del Presidente della Volley Tonno Callipo

Sono rimasto fortemente colpito dalla sincerità racchiusa nella lettera con cui il presidente Callipo ha annunciato la mancata partecipazione della Volley Tonno Callipo alla prossima Superlega.

Ho voluto sentire personalmente il presidente ed ho percepito ancor di più la sofferenza che si cela dietro una decisione del genere ma, e ci tengo a sottolinearlo, la grandezza di una persona si vede nei momenti di difficoltà.

Pippo Callipo, in trent’anni di carriera sportiva, ha creato dal nulla una realtà che è diventata un punto fermo nel panorama pallavolistico nazionale dando lustro ad una regione intera.

Oggi è stata fatta una scelta, un passo indietro necessario per provare a vivere nuovamente emozioni come quelle del “Triplete” di quest’anno ma, soprattutto, per preservare la continuità e il futuro di un’azienda che dà lavoro a tantissimi calabresi.

Al presidente Callipo, alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutti i giocatori un gigantesco grazie per tutto quello che ci hanno fatto vivere in questi anni con l’augurio, che vive nel cuore di tutti, di poter tifare ancora per una realtà divenuta a pieno titolo un punto di riferimento per tutto lo sport di Calabria.