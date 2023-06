Reggio Calabria. “Fantastica fiera del gioco e del fumetto”: dal 16 al 18 Giugno al Circolo Tennis Rocco Polimeni

Torna la nuova, ricca e coinvolgente edizione di Fantastica, fiera del gioco e del fumetto, dal 16 al 18 Giugno, promossa da Nessundove Aps, si svolgerà nella splendida cornice dell’ Asd Circolo Tennis Rocco Polimeni – Sarà un festival vecchio stile, incentrato completamente sulla promozione e divulgazione della Nona arte. Sin dalla sua prima edizione, infatti, vanta tra i suoi ospiti le grandi firme del fumetto nazionale e internazionale.

Quest’anno sarà una manifestazione estremamente interessante, soprattutto grazie alla collaborazione e partecipazione attiva dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che, peraltro, sarà presente con gli studenti del corso di Fumetto e Illustrazione e i docenti Vincenzo Filosa, Emila Telios, Marco Lucisano, Pasquale Ferrara e Massimo Monorchio. Gli alunni porteranno in fiera le loro fanzine, i progetti realizzati durante l’anno accademico ed i loro lavori personali.

Ci accompagneranno due importanti ospiti Angelo Stano e Carlo Ambrosini, storiche e prestigiose colonne portanti della Sergio Bonelli Editore, che, con la loro bravura, hanno contribuito alla diffusione del fumetto popolare in Italia. Angelo Stano è il disegnatore che ha caratterizzato Dylan Dog, infatti assieme a Tiziano Sclavi firma il primo numero di questa nota serie e, successivamente, ne diviene anche il copertinista. Mentre Carlo Ambrosini, anche lui disegnatore di Dylan Dog, è conosciuto soprattutto per essere il creatore di un’altra grande serie della casa editrice di Milano, ovvero Napoleone.

Sarà presente lo sceneggiatore Lucio Perrimezzi in quanto editor della Green Moon comics, una delle poche realtà editoriali di fumetti in Calabria. Assieme scopriremo il valore di creare una casa editrice nella nostra regione e parleremo delle loro ultime pubblicazioni.

Fantastica è sempre aperta alle nuove generazioni di autori, difatti quest’anno sarà dei nostri Luana Belsito, in arte Wally Pain, che presenterà Corpi (Feltrinelli comics), successo editoriale che con esplicita e delicata crudezza ci farà riflettere su temi importanti e attuali.

Avremo un evento dedicato completamente ai più piccoli “Disegna le parole”, organizzato dallo sceneggiatore Paul Izzo e l’illustratrice Angela Sancono incentrato sul come “fare fumetti”. I partecipanti potranno fare domande ed esprimere tutte le loro curiosità. Ospite d’eccezione, per la serata di Sabato 17, il regista Marco Manetti dei Manetti Bros. registi di film di grande successo al botteghino come Diabolik e Diabolik – Ginko all’attacco!. Attraverso un incontro dedicato esploreremo il rapporto che intercorre tra Cinema e Fumetti, una relazione che negli ultimi anni sta avendo un grande successo di pubblico. Diversi illustratori e fumettisti riempiranno la nostra Artist Valley : Federico Pugliese, Roberto “Il Rogna” Megna, Fiorella Cogliandro, Mr. Holy Shit, Skredjun, Tonnart e il collettivo Ambrose. Fantastica è anche divertimento, infatti saranno nostri partner diverse associazioni nell’Area Games che intratterranno il pubblico come:

JOKA Calabria con i loro giochi, che uniscono tradizione calabrese e modernità, faranno divertire grandi e piccini e porteranno anche una scacchiera gigante.

El niño, attivi da diversi anni sul nostro territorio, porteranno giochi artigianali costruiti interamente in legno.

Takemusu Aiki Hikaru Dojo e Kobukan Dojo esibizione di Aikido tradizionale.

The Virtual un immersione totale nel mondo dei videogiochi virtuali.

Game night, nuova realtà reggina, dedita ai giochi da tavolo.

Due diverse associazioni, Comites Normannorum e Militia Fretensis, faranno fare un tuffo nel passato facendo scoprire il medioevo attraverso rievocazioni storiche, tiro con l’arco ed esibizione di scherma medievale.

Saranno presenti le associazioni Arcigay, Pattacathouse e Oipa. Fumetti, presentazioni, fanzine, espositori, mostre, giochi da tavolo, GDR, realtà virtuale, videogiochi, tornei di Yu-Gi-Oh e molto altro. Per finire gli immancabili divertenti e simpatici Cosplay con il loro coloratissimo contest.

Seguite tutti gli aggiornamenti e il programma completo su www.facebook.com/FantasticaReggio

instagram.com/fantasticareggio/