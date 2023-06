Haiti: le inondazioni hanno provocato morti e feriti

La situazione potrebbe aggravarsi

I cambiamenti che il riscaldamento globale sta apportando al pianeta terra crescono ogni giorno, come incendi, tornado, e temporali. Ogni nazione del mondo sta pagando le conseguenze di questo mutamento. Questa volta tocca ad Haiti, un Paese che si trova nei mar dei Caraibi.

Le strade delle cittadine sono state colpite da violente inondazioni, migliaia di case sono state inghiottite dalla furia dell’acqua, ci sono 42 morti (il numero potrebbe aumentare), 11 dispersi, e 85 feriti. Un bilancio che fa paura, e nato per via delle violenti piogge torrenziali che nel fine settimana scorso hanno colpito l’isola. La notizia è stata riportata sul sito dell’Agenzia della protezione civile del Paese.

Per via del traboccamento dei fiumi e delle frane causate dalla pioggia, 13.300 persone sono diventate sfollate.

“Il mio governo, di concerto con le istituzioni nazionali e internazionali, sta adottando misure urgenti per soddisfare le richieste dell’ora”, queste sono delle parole scritte dal Primo Ministro Haitiano Ariel Henry su Twitter.

Tante squadre di emergenza e organizzazioni umanitarie si sono mosse e messe all’opera per aiutare tutti i cittadini colpiti dalla terribile alluvione. Il World Food Programme (un programma alimentare delle Nazioni Unite) ha comunicato che nelle prossime ore gli abitanti avranno tutte le cure necessarie, come pasti caldi, e “razioni pronte da mangiare e cibo secco”.

Ad Haiti la situazione potrebbe peggiorare, solo nel caso se le piogge continuassero nei prossimi giorni. Un rischio quasi certo per l’ufficio delle Nazioni Unite, sottolineando che “i terreni impregnati d’acqua non saranno in grado di prevenire ulteriori inondazioni” (fonte: ansa.it).

AO