Prezzi degli alimentari troppo alti. Sono 3,1 mln i poveri che hanno necessità di cibo

10:55 – Il numero di poveri che sono stati costretti a rivolgersi alle mense o ai pacchi alimentari è aumentato arrivando sino a quota 3,1 milioni nel nostro Paese. Una concausa inevitabile dovuta all’aumento incredibile che hanno avuto i generi alimentari in Italia.

I prezzi sugli scaffali sono i più alti da 40 anni a questa parte. Sarà l’Estate più cara degli ultimi 15 anni se non si pone un freno o non si trova una soluzione. Le fasce più a rischio a causa dell’aumentare della povertà, sono come sempre quelle deboli, anziani che vivono con la sola pensione e bambini di famiglie bisognose. Si auspica un’azione di governo per calmierare i prezzi oppure qualsiasi altra decisione possa allentare questa spinta inflazionistica.

FMP