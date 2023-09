Morto a 98 anni Giorgio Napolitano, Presidente Emerito

Giorgio Napolitano è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana ad essere letto due volte. E’ morto oggi, intorno alle 19:45 a Roma presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo, alla veneranda età di 98 anni.

La camera ardente sarà allestita al Senato dove sono previste, secondo cerimoniale, bandiere a mezz’asta.

Di provenienza politica dal vecchio PCI, Giorgio Napolitano, ha conquistato il Colle la prima volta con il Centrosinistra nel 2006.

Ha ricevuto in una parte del suo mandato anche gli apprezzamenti del Centrodestra sino ad un raffreddamento dei rapporti politici durante il suo secondo mandato nel 2013, legati alla condanna patita da Silvio Berlusconi.

La Corte di Palermo negli ultimi anni lo sentì al Quirinale, per la mai chiarita vicenda, ai più nota come, trattativa Stato-Mafia. Giorgio Napolitano ha rassegnato le dimissioni il 14 Gennaio del 2015. Quindi per diritto ha ricoperto la carica di senatore a vita.

Il celebre quotidiano americano New York Times in un articolo lo appello come “Re Giorgio” per carisma e l’ascendete politico di cui godeva ed in quanto era un profondo conoscitore della vita parlamentare, delle dinamiche politiche e depositario di una lunga storia politica della Repubblica Italiana. La notizia della sua morte è stata data oggi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace