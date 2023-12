Inaugurata la mostra personale di Blagica Slivoska presso l’Atelier Dedalo

Ieri, Martedì 12 Dicembre 2023, presso l’Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo è stata inaugurata la Mostra Personale “Dove i Sogni Prendo Forma” di Blagica Slivoska.

Nata e cresciuta a Skopje nella Repubblica di Macedonia, Blagica ha deciso di scegliere Reggio Calabria come luogo per realizzare il suo sogno più grande, ossia la sua prima mostra personale, scegliendo proprio l’Atelier Dedalo per realizzarlo.

Ha esposto in numerose mostre internazionali d’arte contemporanea dove ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, come “Paratissima”(anno 2015), “Paratissima (anno 2016), “Tocka”(2023).

“Dove i sogni prendono forma” rappresenta un percorso di esplorazione artistica dove le opere d’arte riflettono l’immaginazione e la trasformazione dei sogni in espressioni tangibili attraverso varie chiavi artistiche. Il repertorio artistico di Blagica è tanto diversificato quanto “impressionante”, il suo stile è un particolare mix di astrazione, cubismo e realismo, che gioca con diverse tecniche, stili e forme.

Il Cavallo prende un spazio cruciale in quasi ogni opera, segno di eleganza, dignità, passione, spensieratezza, serenità, valori che a giorno d’oggi ognuno di noi li ha messi in disparte.

Attraverso le sue opere, note per il loro stile distintivo, Blagica tende a trasmettere un’espressione mistica, un intrigo surreale, un simbolismo notevole, con motivi orientali, utilizzando la tecnica della doratura.

La mostra “Dove i Sogni Prendono Forma” promette un’esperienza coinvolgente, invitando gli spettatori a esplorare il regno dell’immaginazione e dell’emozione, accuratamente plasmati su ogni tela. ogni pennellata sulla tela racconta una storia, invitando gli spettatori ad immergersi in un mondo in cui l’immaginazione non conosce limiti.

La Presidente dell’Associazione Dedalo, dott.ssa Silvana Marrapodi, durante l’inaugurazione ha dichiarato: “E’ un grande onore per noi ospitare la prima mostra personale di Blagica Slivoska, artista che mostra nelle sue opere il sapore di un tempo sospeso tra passato e presente, in cui il tragitto incerto porta verso un futuro ancora da scoprire”.

Il Consigliere avv. Mario Cardia ha presenziato all’evento con gioia e voglia di conoscere i nuovi artisti presenti nella città di Reggio Calabria. Durante l’inaugurazione ha dichiarato: “Una splendida mostra dell’artista Blagica Slivoska, complimenti a lei ed ai ragazzi dell’Associazione Dedalo, patrimonio della nostra città . Le associazioni sono il motore pulsante del nostro territorio”.

La mostra resterà aperta fino al 12 Gennaio 2024 nell’Atelier Dedalo, sito in via Salvatore Quasimodo n. 5 (RC), e sarà possibile visitarla ogni Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle 17:00 alle 20:00, è anche possibile prenotare una visita gratuita fuori orario.

Ufficio Stampa – Associazione Dedalo