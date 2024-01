Madame Luna anteprima in concorso al IFFR Rotterdam e al Goteborg Film Festival il film tra Calabria e Sicilia

Il nuovo film di Daniel Espinosa MADAME LUNA sarà presentato in anteprima mondiale all’IFFR – International Film Festival Rotterdam nella sezione Lime Light giorno 1 Febbraio, alla presenza del regista e del cast, e a seguire in concorso nella sezione Nordic Film al Göteborg Film Festival il 2 Febbraio. Nel cast le giovanissime Meninet Abraha Teferi, Hilyam Weldemichael, italiane con origini eritree, insieme a Claudia Potenza, Emanuele Vicorito, Luca Massaro.

Ispirato da fatti realmente accaduti, il film è girato interamente in Calabria e Sicilia, racconta l’incredibile storia di una giovane donna eritrea che dopo aver vissuto per anni in Libia diventando una spietata trafficante di uomini, è costretta a fuggire e intraprendere il viaggio della speranza per sbarcare come rifugiata in Italia dove, nel giro di poco tempo, saprà come farsi valere e pur di andare avanti collaborerà con la criminalità locale, ma nulla sarà più come prima.

Prodotto dalla svedese Momento Film con il sostegno dello Swedish Film Institute, con Rhea Films e Hercules Film Fund, è coprodotto per l’Italia da Dugong Films con il sostegno della Calabria Film Commission, della Sicilia Film Commission e del Fondo Coproduzioni Minoritarie del Mic.