Il coreografo e ballerino Rocco Greco in Calabria per il suo primo tour: “La danza è uno stile di vita”

di Sonia Polimeni – Oggi ai nostri microfoni Rocco Greco ballerino e coreografo di successo, calabrese di origine, ma ormai nome noto nel mondo della danza ad alti livelli. Ospite della scuola Centro Danza Etoile di Reggio Calabria, si trova attualmente qui, nella sua terra, per iniziare il suo primo tour calabrese, alla scoperta di nuovi talenti e per insegnare la sua bellissima arte anche ai conterranei.

Rocco si forma con i più grandi maestri del panorama della danza internazionale, passando dal classico al modern fino all’acrobatica, fondendo le varie tecniche in un unico stile. Tra i suoi più importanti progetti, lo vediamo nelle vesti di coreografo per vari programmi televisivi come CantaFestivalGiro e Mille Voci e anche giudice del programma televisivo School Rocks per la rete Rai.

Attualmente è coreografo del tour di Chiara e Martina Scarpari e del musical Itinerarium e direttore artistico del TauriaDance, Concorso Internazionale di Danza. Rocco Greco ha dunque spaziato dal teatro alla tv, è stato infatti ballerino di noti programmi televisivi e tanto altro e molti altri ancora sono i suoi progetti, non solo legati al mondo della danza. Se vuoi scoprirne di più, segui la nostra videointervista…