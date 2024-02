E’ scarica barile per quella striscia “rossa”…. che si ostinano a chiamare pista ciclabile

Adesso si gioca tutti a scarica barile dopo lo scempio che ha accompagnato sin dai primi giorni la realizzazione della nuova “pista ciclabile”, segnalato peraltro da cittadini ed associazioni ai giornali ed agli organi competenti. A fine Febbraio 2024 anche a Palazzo San Giorgio si sono accorti che qualcosa non va….. Il Sindaco ieri notte in una diretta su Facebook raccontava che al suo rientro si sarebbe subito interessato di quest’opera per capire bene il progetto ma adesso, come lui stesso ha dichiarato e dimostrato in diretta, ne ha chiesta la sospensione (era ora più di uno gli ha commentato).

Falcomatà vorrebbe appurare le responsabilità di un progetto che appare sconclusionato e addirittura pericoloso per l’incolumità pubblica. Si va dai tombini e dalle buche all’interno della corsia per bici, alle curve a gomito, alla presenza di fermate degli autobus, all’intromissione in zone di parcheggio… insomma c’è un po’ di tutto.. e noi tempo fa lo avevamo anche segnalato ma attendevamo fine lavori per non essere tacciati di parzialità, fine dei lavori che adesso pare non sarà a breve…

Ma non era la stessa amministrazione che aveva come sindaco Falcomatà, secondo tempo… (ormai dobbiamo chiamarla così essendoci dovuti sorbire il primo ed oggi il terzo) quella che ha iniziato i lavori?!? Cioè il Sindaco se la deve prendere con coloro che lui stesso aveva scelto per affiancarlo nel suo secondo mandato (nel quale è stato poi sospeso) …

Adesso che non si può più nascondere ne giustificare un’opera di tale assurdità tutti cercano il o i colpevoli. E’ vero c’erano dei fondi destinati alla mobilità sostenibile…. ma questo vi pare il modo di spenderli? Non solo realizzando qualcosa di inefficiente ma creano un danno economico perchè probabilmente la si dovrà rimuovere prima e poi rifare eventualmente ed a norma di legge.

Potrebbe configurarsi la fattispecie di danno erariale al quale si aggiunge il danno ambientale. Sempre che tutto vada per il meglio e nessuno ci lasci la pelle. Già perchè proprio Domenica una famigliola spericolata percorreva spensieratamente questa insensata striscia rossa (e non sarà stata la prima…) che ci si ostina a chiamare pista ciclabile.

Fabrizio Pace