F1. Hamilton: in Ferrari grande sfida, è un sogno e sono entusiasta

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “È stata la decisione più difficile che abbia mai preso. Lavoro alla Mercedes che mi supporta da 26 anni e sono orgoglioso dei traguardi raggiunti, ma penso che sto scrivendo la mia storia e ho sentito che era giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo.

Naturalmente, penso che per ogni pilota che cresce, guardando la storia, guardando Michael Schumacher nel suo periodo migliore, penso che probabilmente tutti noi ci sediamo nel nostro garage e vediamo lo schermo apparire, e vedi il pilota nell’abitacolo rosso e ti chiedi come sarebbe essere circondato dal rosso.

Vai al Gran Premio d’Italia e vedi il mare di tifosi della Ferrari rossa e non puoi che rimanere a bocca aperta. È una squadra che non ha avuto grandi successi ultimamente, dal 2007, e l’ho vista come una grande sfida. Senza dubbio, anche da bambino, giocavo nei panni di Michael in quella macchina, quindi è sicuramente un sogno e ne sono davvero, davvero entusiasta”.

Lo ha dichiarato Lewis Hamilton, in conferenza stampa nell’ultima giornata di test in Bahrain, parlando del futuro in Ferrari dalla prossima stagione. (Mem/ Dire) 16:04 23-02-24