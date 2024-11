Mattarella a Torino per la cerimonia inaugurale della 41° Assemblea Annuale dell’ANCI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Torino alla cerimonia d’apertura della 41^ Assemblea dell’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, dal titolo “Facciamo L’Italia, giorno per giorno”.

L’evento, ospitato al Lingotto Fiere fino al 22 novembre, è stato aperto dai saluti di Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, di Davide Gilardino, Presidente Anci Piemonte e Sindaco di Ronsecco, di Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte.

La Relazione è stata svolta dal nuovo Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi.

Al termine è intervenuto il Presidente Mattarella.

Con questo appuntamento si è conclusa la visita del Capo dello Stato nel capoluogo piemontese, iniziata, in mattinata, con la partecipazione alle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi e, a seguire, a quelle per il 200° anniversario della fondazione del Museo Egizio.

fonte: https://www.quirinale.it/elementi/122998