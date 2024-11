Piantedosi alla Luiss per la campagna di sensibilizzazione “#NessunaScusa” contro la violenza sulle donne

Il Ministro: non basta inasprire le pene se non interveniamo alla radice del problema, la cultura del rispetto

Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato ieri presso il Campus dell’Università Luiss Guido Carli di Roma alla presentazione della campagna di sensibilizzazione “#NessunaScusa”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’evento, moderato dalla giornalista Maria Latella, è stato aperto dai saluti del Presidente dell’Università Luigi Gubitosi e del Presidente di Luiss School of law Paola Severino, a cui è seguita l’introduzione dell’on. Mara Carfagna, promotrice dell’iniziativa.

«La responsabilità della violenza ricade solo su chi la compie. La violenza sulle donne è una delle sfide sociali più complesse e radicate, che non può essere affrontata solo con le parole, ma che necessita di azioni concrete e di una forte volontà collettiva di cambiamento.

Un impegno che stiamo portando avanti anche con misure stringenti per offrire maggiori tutele alle vittime. Come il ricorso al braccialetto elettronico che, da ottobre a oggi, ha consentito l’arresto di 46 persone, di cui l’ultimo proprio la notte scorsa.

Ma tutto ciò, lo sappiamo, non è sufficiente. È necessario un cambiamento culturale. Non basta inasprire le pene o ampliare i poteri delle autorità se non interveniamo alla radice del problema: la cultura del rispetto», ha sottolineato il Ministro Piantedosi nel corso del suo intervento.

Hanno preso parte all’evento, da remoto, anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. (foto di repertorio)

fonte: https://www.interno.gov.it/it/notizie/piantedosi-alla-luiss-campagna-sensibilizzazione-nessunascusa-contro-violenza-sulle-donne