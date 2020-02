Saludecio (Rn). Beni culturali: nascondeva in casa tesoretto d’epoca romana, denunciato

-nucleo di 6 ( sei ) elementi in bronzo di epoca romana ( non precisata ) tra cui: una campanella, un pendaglio portafortuna, un frammento di fibula, un ago e 2 borchie da fissaggi;

-nucleo di 19 ( diciannove ) elementi metallici di varia tipologia ( borchie, chiodi, appiccagnoli )di epoca presumibilmente romana e posteriore, dei quali 18 in bronzo ed 1 in piombo;

-nucleo di 10 ( dieci ) elementi di varia tipologia ( nr. 4 elementi pavimentali in laterizio, nr. 3 lapidei da pavimento in mosaico ed 1 frammento di intonaco dipinto in rosso, nr. 1 elemento graffito e nr. 1 frammento laterizio con tracce di bollo recanti almeno 4 lettere di cui le due centrali sono una s ed un c ) di epoca romana;