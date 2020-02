Vietnam. Accordo UE, Lancini (Lega): traditi valori per il denaro

(DIRE) Strasburgo, 12 Feb. – “Chi antepone il dio denaro secondo me non merita di rappresentare l’Italia e l’Europa, quell’Europa democratica e che si presta a difendere i diritti umani”, dichiara Oscar Lancini, europarlamentare della Lega, a conclusione del voto sugli accordi commerciali tra Unione europea e il Vietnam, tenutosi oggi alla sessione plenaria di Strasburgo. L’accordo, che prevede l’eliminazione graduale di quasi tutti i dazi doganali tra le due parti (anche per prodotti nazionali di esportazione) nei prossimi dieci anni, e norme vincolanti su clima, diritti sul lavoro e diritti umani, e’ stato approvato con 401 voti favorevoli, 192 voti contrari e 40 astensioni. “Oggi abbiamo fatto il contrario (rispetto ai principi dell’Unione europea, ndr.) per una questione economica”. Ma tale accordo secondo Lancini avvantaggera’ “solo alcuni Paesi europei perche’, anche sul piano degli scambi commerciali, se vogliamo guardare la bilancia, ad oggi e’ negativa” ha concluso. (Pis/ Dire)