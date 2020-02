Coronavirus. Terza vittima in Italia e terzo posto al mondo per numero di contagiati

19.00 – Purtroppo si annovera in Italia un’altra vittima da covid-19, l’infezione provocata dal coronavirus: “un altro decesso a Cremona di una persona in oncologia con situazione già compromessa e che aveva anche il coronavirus” queste le parole dell’l”assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. E’ la terza vittima del coronavirus nel nostro Paese che in queste ore è balzato al terzo posto nella triste classifica per numero di contagiati dal coronavirus nel mondo (prima è la Cina con oltre 77.000 pazienti e seconda la Corea del Sud con 602 infetti). 152 i casi confermati ed resi noti dal commissario Borrelli.