Professore della Mediterranea contagiato dal coronavirus

Un docente della Facoltà di Agraria a Reggio Calabria, sarebbe risultato positivo ai test per il COVID-19 infezione che scaturisce dal nuovo coronavirus. La notizia si è diffusa questa mattina da fonti dell’ateneo reggino. Il professore, che è lontano da Reggio Calabria dal 19 Febbraio, avrebbe partecipato ad una conferenza internazionale a Udine il 17 Febbraio entrando in contatto con altri colleghi. Al momento si troverebbe ricoverato in quarantena, in Sicilia, a Catania. In via precauzionale la Facoltà di Agraria ha sospeso le attività didattiche da giorno Martedì 4 Marzo a Domenica 8 Marzo. Il professor Giuseppe Zimbalatti, direttore del Dipartimento di Agraria, ha chiesto a tutti i colleghi di comunicare eventuali contatti avuti col docente contagiato al proprio medico di famiglia come disposto dalle linee guida ufficiali emanate dagli organi preposti.

