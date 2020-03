FCA a Maserati fermeranno le fabbriche in Europa sono al 27 Marzo

12.40. – La FCA e la Maserati hanno deciso di sospendere sono al 27 Marzo la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti dislocati in tutta Europa. E’ una contromisura adottata dalle due note case produttrici di automobili volta a contrastare il diffondersi dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus. In Italia chiuderanno le fabbriche di Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena e, in base a quanto riportato da Rainews24, all’estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia.

