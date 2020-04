(DIRE) Roma, 11 Apr. – “I dati di oggi ci dicono che non dobbiamo abbassare la guardia. Non abbiamo sconfitto il virus anche se siamo sulla strada giusta, come dimostrano i dati della Lombardia”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa. (Lum/ Dire)