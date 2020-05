Coronavirus. A Wuhan tornano in classe i ragazzi delle superiori

Gli alunni dell’ultimo anno dovrebbero poter cosi’ sostenere il Gaokao, l’esame che consente l’iscrizione all’universita’, posticipato a inizio luglio.

Mascherine, rilevatori di temperature all’ingresso e distanziamento sociale in evidenza nelle fotografie diffuse dalla stampa cinese. Banchi separati da un metro di distanza e niente sport che prevedano il passaggio di un pallone o altri oggetti, a cominciare dal calcio.

Nessuna ripresa delle lezioni in vista, invece, per gli studenti dei cicli inferiori. Fonti di stampa internazionali ipotizzano che quest’anno la gran parte dei bambini con meno di dieci anni rischia di non tornare affatto a scuola.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, nell’Hubei non sono stati accertati nuovi casi di Covid-19 da 32 giorni.

