Roma. Oltre 20 kg di marijuana trovati in un appartamento. In pochi giorni arrestati 12 pusher mentre 9 denunciati a piede libero

Sequestrati cocaina, crack, eroina, hashish, e marijuana e poco meno di 15 mila euro in contanti

Gli investigatori del commissariato Celio, al termine di una serrata attività d’indagine, sono arrivati ad un appartamento di Rocca Cencia che serviva da base per un notevole spaccio di droga. Il blitz è scattato ieri pomeriggio: nella camera da letto di R.X., 24enne di origini albanesi, già noto ai poliziotti, sono stati trovati 3 sacchi neri con all’interno più di 20 kg di marijuana. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura.

In via Rodi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati della squadra investigativa, hanno proceduto all’arresto di T.A., 22enne italiano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente. A casa, durante la perquisizione, i poliziotti, hanno rinvenuto 1100 euro in contanti e 9 grammi di hashish oltre ad un impianto idroponico smontato ed un bilancino di precisione.

Gli agenti del commissariato Casilino, in via dell’Archeologia, in 3 distinte operazioni di PG hanno arrestato: S.V.C., romeno di 30 anni, sorpreso mentre vendeva stupefacenti. Perquisita la sua abitazione, i poliziotti, hanno sequestrato 25 grammi di eroina suddivisa in 70 dosi, 2 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi, 15 grammi di hashish e 440 euro in contanti; J.M. , 33enne tunisino, è stato sorpreso mentre cedeva 5 dosi di cocaina. All’africano sono stati sequestrati anche 495 euro. Arrestato anche un minorenne che vendeva 2 grammi di eroina e 15 di cocaina.

Nella zona del commissariato Fidene, nei pressi del centro commerciale, S.M., 51enne romano, durante un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina, parte dei quali nascosti in auto. I poliziotti del Reparto Volanti, oltre alla stupefacente, hanno sequestrato anche 2800 euro.

A Ponte Testaccio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Trastevere hanno arrestato un cittadino turco A.N. di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, durante un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana.

In Via Buonarroti, gli agenti della Polizia d Stato del commissariato Viminale hanno proceduto all’arresto di K.O., ivoriano di 45 anni, trovato in possesso di 0,70 grammi di eroina. Altri agenti dello stesso Ufficio hanno arrestato L.M., 64enne di origini francesi, mentre spacciava alcune dosi di crack a San Lorenzo.

Sono stati gli investigatori del commissariato Esquilino, invece, che hanno sorpreso una 37enne romana in via Teofilo Folengo mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. L.M.V, arrestata per detenzione e spaccio, indossava al momento del fermo una parrucca nera che è stata sequestrata insieme ad un telefono e a 4 grammi di cocaina. Sanzionato il cliente.

Ad Acilia R.B., romano 72enne, è stato arrestato dagli investigatori del commissariato Lido per spaccio di cocaina. L’uomo è stato sorpreso in macchina con alcuni grammi di stupefacente; perquisendo l’abitazione i poliziotti hanno sequestrato in totale 54 grammi di cocaina e 1.400 euro.

In via della Pisana, dopo una serie di indagini, i poliziotti del commissariato Borgo, hanno arrestato M.R., romano di 23 anni. Sequestrati 2 etti di hashish e 520 euro.

In via della Sorbona invece, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio e Reparto Volanti, hanno denunciato per lo stesso reato, 3 persone un romano e due albanesi, tra cui una donna, rispettivamente di 29, 42 e 34 anni, tutti con precedenti di polizia.

Durante un servizio in abiti civili, i poliziotti del commissariato Celio, hanno notato uno strano movimento da parte del primo uomo, italiano, che, dopo essere salito a bordo di un autobus ne scendeva dopo una sola fermata. Raggiunto a piedi un residence in via Carcaricola, quest’ultimo si posizionava dando l’impressione di essere in attesa di qualcuno. Poco dopo lo raggiungeva un altro uomo con un cane al guinzaglio e insieme si dirigevano verso piazza Carcaricola. Durante il tragitto i poliziotti notavano un fugace scambio tra i due. Bloccati entrambi, indosso all’ italiano, veniva rinvenuto un involucro con all’interno circa 4 grammi di cocaina. Durante la perquisizione nell’appartamento dell’albanese, dove era presente anche una sua connazionale, risultata sottoposta alla detenzione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato 5.515 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

Una coltivazione casalinga di marijuana è stata scoperta dagli investigatori del commissariato San Paolo nel corso di una operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento del 54enne romano gli agenti hanno portato alla luce una serra, 470 grammi di marijuana, semi e materiale per la coltivazione,. Il blitz dei poliziotti è terminato con il sequestro degli oggetti, della sostanza stupefacente e con la denuncia a piede libero dell’uomo.

La marijuana nascosta in una caditoia nei pressi del parco di Colle Oppio e l’eroina nelle mutande; così spacciava il 25enne del Gambia fermato dagli agenti del commissariato Celio impegnati in un servizio dedicato alla repressione dello spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato visto dai poliziotti mentre vendeva alcuni grammi di marijuana ad un peruviano e quando è stato raggiunto ha provato a sottrarsi al fermo cercando di colpire con calci e pugni gli agenti.

Ulteriori 4 persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio: tutti italiani di età compresa tra i 26 e i 55 anni che, durante diversi controlli effettuati in zona Portuense, Corviale, Borghiesiana e Torre Maura, sono stati trovati in possesso di stupefacente. Sono circa 500 i grammi di stupefacente sequestrato – tra hashish e marijuana – oltre a 2600 euro in contanti.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/23615eb507b2b8eed980782343